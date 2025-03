GOVERNO LULA CORTA R$ 7,6 bilhões do Bolsa Família para bancar novos gastos

Governo remaneja verba do Bolsa Família enquanto tenta destravar orçamento e ampliar outros programas.





O governo federal solicitou à Comissão Mista de Orçamento o remanejamento de R$ 39,5 bilhões no orçamento de 2025, incluindo um corte de R$ 7,6 bilhões no Bolsa Família para novos gastos. Segundo o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), a redução decorre do pente-fino no programa e não afetaria beneficiários. A proposta também destina R$ 1 bilhão ao Pé-de-Meia , valor insuficiente para sustentar o programa até dezembro, exigindo futuras liberações de crédito. O Vale-Gás , rebatizado para Gás para Todos , terá um acréscimo de R$ 3 bilhões. Além disso, a Polícia Federal, a Embrapa, os benefícios previdenciários e o BPC também autorizam ajustes orçamentários. O relator Angelo Coronel (PSD-BA) previu a votação do novo relatório na CMO em 19 de março , com possível encaminhamento ao plenário no dia seguinte, enquanto o governo pressionava pela aprovação da LOA para destravar a execução orçamentária, incluindo reajustes salariais de servidores.





Via Blog César Wagner