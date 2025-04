Bolsonaro publica vídeo de oficial de Justiça na UTI: “Peço divulgação”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi formalmente intimado nesta quarta-feira (23) sobre a ação penal que responde no Supremo Tribunal Federal (STF), onde se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. A intimação ocorreu às 12h47, enquanto ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após passar por um procedimento cirúrgico.





Em suas redes sociais, Bolsonaro divulgou um vídeo do momento da intimação, que classificou como uma ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. “A mando de Alexandre de Moraes (vídeo – 11 min), oficial de justiça adentra UTI para notificar Jair Bolsonaro. – Peço divulgação / obrigado”, escreveu o ex-presidente na legenda da publicação.





A oficial de justiça responsável, Cristiane Aparecida Oliveira, confirmou a entrega do mandado em certidão encaminhada ao STF: “Procedi a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de JAIR MESSIAS BOLSONARO, que recebeu a contrafé e após seu ciente no anverso deste mandado”, registrou.





A decisão de Moraes para que a notificação fosse feita no hospital foi assinada em 11 de abril, seguindo os trâmites da ação criminal. Com a citação formalizada, Bolsonaro tem agora cinco dias para apresentar sua defesa prévia, oportunidade em que poderá rebater as acusações, apresentar provas e indicar testemunhas.





No inquérito que investiga a tentativa de golpe, Bolsonaro já indicou 13 testemunhas, entre elas os ex-comandantes das Forças Armadas Freire Gomes (Exército) e Baptista Junior (Aeronáutica). Cada réu pode apresentar até 40 testemunhas — 8 para cada um dos 5 crimes pelos quais foi denunciado. Via Gazeta Brasil