Sindicato de irmão de Lula é alvo da PF por fraudes no INSS

Onze sindicatos estariam por trás do desvio de R$ 6,3 bilhões das aposentadorias.

A operação da Polícia Federal (PF) que investiga o esquema de desvio bilionário no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também mirou o Sindnapi/FS (Sindicato Nacional dos Aposentados), que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT).





A Controladoria-Geral da União (CGU) suspendeu de forma administrativa o Sindinap e outros sindicatos que estariam envolvidos no esquema e que irão responder criminalmente pelos desvios. De acordo com o R7, em 2024 o sindicato no qual o irmão de Lula era dirigente recebeu R$ 77,1 milhões em contribuições.





A investigação aponta para o fato de que 11 sindicatos estariam por trás do desvio de R$ 6,3 bilhões das aposentadorias de beneficiários do INSS.





Segundo a PF, a fraude envolvia descontos indevidos em aposentadorias e pensões, repassados mensalmente a sindicatos e entidades sem a autorização dos beneficiários. Pela lei, esses repasses só podem ocorrer com consentimento expresso ou por decisão judicial.





(Pleno News)