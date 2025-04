Prefeito Oscar Rodrigues revoga decreto da antiga gestão e reduz valor da zona azul para R$ 1

As tarifas de zona azul podem ser adquiridas pelos aplicativos digitais Zad Sobral e Ganhe Azul Sobral.





O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues revogou o decreto da gestão anterior que estabelecia o valor de R$ 3 para a zona azul na cidade. Desde a segunda-feira (14/04), os motoristas que utilizarem as vagas de estacionamento rotativo pagarão apenas R$ 1 a hora. O objetivo da medida é fomentar o comércio local, ampliar a rotatividade de vagas e reforçar a mobilidade urbana, além de assegurar a participação inclusiva de todos os cidadãos ao Sistema Zona Azul.





As tarifas de zona azul podem ser adquiridas pelos aplicativos digitais Zad Sobral e Ganhe Azul Sobral. A Secretaria do Trânsito (SETRAN) da Prefeitura de Sobral é responsável por planejar, implantar, fiscalizar e gerenciar o Sistema de Estacionamento Rotativo “Zona Azul”.





Outra novidade é a reintrodução do uso de cartões físicos, beneficiando as pessoas que não dispõem de acesso facilitado a aplicativos ou meios digitais, como idosos, moradores de áreas rurais e demais pessoas que enfrentam limitações tecnológicas. O bilhete do Zona Azul Físico passará por um processo licitatório para contratação de uma empresa que irá organizar essa modalidade. Em breve, o bilhete físico estará à venda nos estabelecimentos credenciados.





(Sistema Paraíso)