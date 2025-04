POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO EM FLAGRANTE

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do NÚCLEO AVANÇANDO DE INTELIGÊNCIA (NAI), com o apoio do NÚCLEO OPERACIONAL DE SOBRAL, no final da tarde do dia 14/04/2025, efetuou uma prisão em flagrante de F.G.R.D, em Sobral-CE.





A prisão refere-se ao crime tipificado no Art. 33 da Lei Nº 11.343, onde o indivíduo estaria comercializando substâncias ilícitas através das redes sociais. A ação resultou na apreensão de SKANK, CRACK, CELULAR e uma quantia de aproximadamente R$ 459 reais.





Ressalta-se que a prisão foi devidamente homologada e convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário.





A Polícia Civil do Estado do Ceará coloca-se à disposição da sociedade para atendimento e denúncias, tel. (Disque denúncia) 181 e (88)3677-4711, sendo que sua identidade será, absolutamente preservada.