OSCAR RODRIGUES AFIRMA QUE SOBRAL IRÁ SAIR DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SOLIDOS: "NÃO QUERO FAZER PARTE DE UM CRIME AMBIENTAL"

Durante entrevista à Rádio Paraíso FM, na tarde desta quarta-feira (16), o prefeito de Sobral, Dr. Oscar Rodrigues, anunciou que o município vai deixar o Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS). A decisão foi acompanhada de denúncias graves: segundo o gestor, o consórcio comete crimes ambientais e representa prejuízo para os municípios participantes.





“Não quero fazer parte de um crime ambiental”, declarou o prefeito, ao justificar a saída de Sobral do grupo. A fala ocorre dias após os caminhões de lixo da cidade terem sido impedidos de realizar a destinação final dos resíduos no aterro do consórcio. O bloqueio teria sido motivado por uma dívida acumulada por Sobral, que ultrapassa os 100 dias e somava mais de R$ 1,2 milhão.





Oscar Rodrigues não poupou críticas à estrutura atual do CGIRS-RMS. “O consórcio traz é prejuízo para as cidades”, disparou. Ele defende uma reavaliação completa da forma como os resíduos sólidos estão sendo geridos na região e afirma que Sobral buscará alternativas que garantam eficiência, sustentabilidade e legalidade.





Ainda durante a entrevista, o prefeito informou que técnicos da prefeitura já estão sendo mobilizados para estudar e definir um novo local adequado para a implantação de um lixão municipal, onde os resíduos de Sobral possam ser destinados de forma independente.





Com informações do portal Sobral Online