Quatro criminosos são presos em Varjota após roubarem residência na madrugada

A Polícia Militar prendeu nesse domingo (20), quatro indivíduos suspeitos de envolvimento em um roubo a residência de um empresário no ramo de pescados, na avenida Presidente Castelo Branco, bairro Acampamento, em Varjota.





Equipes foram acionadas por volta das 3h10 após moradores informarem que um Renault Clio prata, com um indivíduo, encontrava-se suspeito em frente a um imóvel. Ao abordar o veículo, os policiais notaram fitas isolantes cobrindo as placas e o condutor confessou que seus comparsas estavam cometendo um roubo no interior da casa.





Os PMs foram imediatamente até o local do delito e, ao adentrarem o imóvel, localizaram três suspeitos com os rostos cobertos no quarto. Durante as buscas nas proximidades, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas abandonado em um matagal, além de 4 aparelhos celulares, balaclava preta e R$ 920,00 em espécie.





Todos os suspeitos, o veículo e o material acima foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante por roubo qualificado. Os nomes não foram divulgados pela corporação.





Via portal A Voz Sta Quitéria