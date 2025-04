“Derrotamos o bolsonarismo”: STF nega fala, mas vídeo viraliza

A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu uma nota com algumas correções à reportagem do jornal The Economist que fez críticas à Suprema Corte Brasileira. Em parte do texto, é negado que seu presidente, o ministro Luís Roberto Barroso, tenha dito “nós derrotamos o bolsonarismo”.





– O presidente do Tribunal nunca disse que a corte “defeated Bolsonaro” [derrotamos Bolsonaro]. Foram os eleitores – diz a nota.





Mas os vídeos divulgados em julho de 2023 mostram Barroso discursando no 59° Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), realizado em Brasília (DF). Após ser vaiado pelos alunos, ele fez uma declaração acalorada, incluindo a fala, agora, rejeitada pelo STF.





– Saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas – disse Barroso, no evento.





Após o STF negar tal afirmação, o vídeo de Barroso voltou a viralizar nas redes sociais.





Assista ao vídeo: