Saiba quem é Mayara Kelly, PM punida por publicar vídeos fardada sobre a rotina policial nas redes sociais

A policial militar Mayara Kelly Melo Mota, punida com permanência disciplinar de dois dias no quartel, por publicar vídeos nas redes sociais sobre as atividades policiais que ela tem na Corporação, contou nas redes sociais um pouco da sua trajetória até ser aprovada no concurso para PM.





Mayara tem 30 anos e é mãe de duas crianças. Ela diz que ser agente era um sonho e começou a estudar para o concurso da Polícia no ano de 2016: "estudei pra valer, lembro que eu não me importava com mais nada a não ser me dedicar aquela meta que era ser aprovada naquele concurso e consegui com a graça de Deus".

Quem é Mayara Kelly?





A soldado tem cerca de 46 mil seguidores no Instagram e compartilha nas redes sociais sobre a maternidade e a carreira profissional. O esposo dela também é policial.





"Algumas pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo. Mal sabe eles que exercemos inúmeras funções que até uns anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem"Mayara, sobre a rotina enquanto PM





Após a repercussão acerca da punição, ela disse nas redes sociais que tem recebido inúmeras mensagens de apoio e carinho: "sempre confiei muito em Deus e agora não será diferente".









ENTENDA A DECISÃO ADMINISTRATIVA





A decisão administrativa foi publicada em portaria no Boletim do Comando Geral da última sexta-feira (4) A defesa da policial alega inocência e garante que irá recorrer.





A portaria cita dois vídeos que a soldada Mayara Kelly publicou nas redes sociais, em que "aparece fardada, nas dependências do quartel, lavando uma viatura da Corporação e, em outro vídeo, também fardada, realizando uma demonstração do uso de torniquete" (instrumento utilizado para controlar sangramentos).





A reportagem apurou que a investigada já tinha recebido advertência de militar superior sobre a publicação dos vídeos.









O QUE DIZ A DEFESA





A defesa de Mayara Kelly, representada pelo advogado Sabino Sá, rebate que "o vídeo em que a policial ensina seus seguidores como fazer um torniquete, na verdade, trata-se de um vídeo de utilidade pública, uma vez que o intuito é meramente informativo, educativo e partiu de vivência própria da militar, que tem um irmão policial militar, que foi atingido por disparo de arma de fogo quando atuava contra o crime organizado e veio a ser atingido na perna, na veia femoral".





A Polícia Militar do Ceará emitiu "Nota de Esclarecimento" para destacar que "a Sindicância a qual a citada PM, que aqui, por questão de proteção a ela, não será citada, foi submetida e que culminou em sanção disciplinar, contou com ampla defesa e contraditório, e ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar PM e BM"





"A PMCE reafirma seu compromisso com a disciplina, a hierarquia, pilares básicos dessa corporação que completará 190 anos mês que vem, além do compromisso com a ética profissional e o respeito às normas institucionais e militares, principalmente no que tange aos dados de seus componentes, que trouxeram a corporação até a idade que tem", completou a Corporação.









O QUE É 'PERMANÊNCIA DISCIPLINAR?'





Segundo o artigo 17 do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, "a permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM ou OBM (Organização Militar), sem estar circunscrito a determinado compartimento".





A falta gravel é punível "com permanência disciplinar de até 10 (dez) dias ou custódia disciplinar de até 8 (oito) dias e, na reincidência, com permanência de até 20 (vinte) dias ou custódia disciplinar de até 15 (quinze) dias, desde que não caiba demissão ou expulsão", segundo o Código Disciplinar.





A Sindicância administrativa considerou Mayara violou os seguintes deveres militares, previstos no Código Disciplinar:XV - zelar pelo bom nome da Instituição Militar e de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e le­gais;

XXVII - observar as normas de boa educação e de discrição nas atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada;

XXVIII - não solicitar publicidade ou provocá-lo visando a própria promoção pessoal.





Confira a nota da defesa na íntegra:





"A defesa da policial militar Mayara Kelly Gomes, recebeu com surpresa a decisão de punição administrativa, 02 dias de permanência disciplinar, quando a militar deverá ficar aquartelada, distante de sua família e de dois filhos menores que necessitam de seus cuidados.





Acusação de que a referida policial teria transgredido normas disciplinares previstas no art. 8º, inc. XV, XXVII e XXVIII, art. 13º §1º, inc. X, da lei 13.407/2003, código disciplina dos militares estaduais, trata-se de um equívoco interpretativo, visto que as condutas praticadas pela militar, quando gravou dois vídeos e publicou em sua rede social, Instagram, não configuram condutas previstas nos referidos artigos e incisos.





Destaque que o vídeo em que a policial ensina seus seguidores como fazer um torniquete, na verdade, trata-se de um vídeo de utilidade pública, uma vez que o intuito é meramente informativo, educativo e partiu de vivência própria da militar, que tem um irmão policial militar, que foi atingido por disparo de arma de fogo quando atuava contra o crime organizado e veio a ser atingido na perna, na veia femoral, nesta oportunidade o irmão dela fez o torniquete, sendo este o responsável pelo policial ter sobrevivido ao disparo, pois, o torniquete evitou a grande perda de sangue que se iniciou com o disparo sofrido.





(Diário do Nordeste)