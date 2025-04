Cantor de piseiro morre em acidente de trânsito após show no Interior do Ceará

O cantor de piseiro João Emerson Ferreira da Silva, conhecido como J.E. Pegada Firme, morreu em um acidente de trânsito, na CE-292, no Município de Araripe, no Interior do Ceará, na madrugada deste sábado (12). Outras duas pessoas ficaram feridas.





Conforme informações da Polícia, a morte de João Emerson foi provocada por uma colisão frontal entre dois carros. O cantor dirigia um Volkswagen Gol, que colidiu com um veículo Ford Fiesta. Chovia no momento do acidente, por volta de 4h da madrugada.





João Emerson morreu no local. O passageiro do veículo que o cantor dirigia teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Já o motorista do outro automóvel foi levado ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.





O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) de Juazeiro do Norte. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.





J.E. Pegada Firme, como era conhecido no meio artístico, voltava do Município de Potengi, onde tinha realizado um show de piseiro, na noite de sexta-feira (11). O cantor tinha um show marcado para este sábado (13) e dois, para o domingo (14).





*Com informações da TV Verdes Mares Cariri