Bolsonaro passará por cirurgia no intestino em Brasília neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido a uma cirurgia no intestino entre a madrugada e a manhã deste domingo (13), em Brasília. A decisão foi tomada pela equipe médica que o acompanha no Rio Grande do Norte, após a constatação de obstruções intestinais. Segundo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), o ex-presidente está bem, mas o procedimento é necessário para remover os bloqueios.





Bolsonaro será transferido ainda na noite deste sábado (12) de Natal (RN) para a capital federal. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Brasília e, de lá, será levado de ambulância ao Hospital DFStar, localizado na Asa Sul, onde seguirá com o tratamento.





Conforme boletim médico divulgado neste sábado pelo Hospital Rio Grande, onde ele está internado desde sexta-feira, Bolsonaro teve uma “noite tranquila”, com sinais vitais estáveis e sem intercorrências clínicas. “(Bolsonaro) apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia”, informou o documento, assinado pelo diretor-geral da unidade, Luiz Roberto Leite Fonseca.





Ainda de acordo com a equipe médica, o ex-presidente está sendo mantido em hidratação venosa, recebendo nutrição parenteral e fazendo uso de antibióticos. Ele também permanece com uma sonda nasogástrica.





Bolsonaro foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais na sexta-feira (11), sendo inicialmente atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN). Logo em seguida, foi transferido para Natal. Nas redes sociais, ele explicou que a crise foi causada por uma complicação no intestino delgado, decorrente das cirurgias feitas após o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.





O ex-presidente está acompanhado por sua equipe médica local e pelo médico pessoal, Cláudio Birolini, especialista em parede abdominal, que viajou de São Paulo para acompanhar o caso de perto.





