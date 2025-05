À espera da fumaça branca: Vaticano divulga horários das votações no conclave para escolha do novo papa

O público saberá os primeiros resultados do conclave perto de 14h de quarta-feira (7), anunciou o Vaticano. O conclave —eleição que escolherá o novo papa—começa na quarta. A definição será conhecida pela cor da fumaça que sairá da capela Sistina, onde será realizada a votação. Se ela for preta, significa que a votação não chegou a um nome de consenso. A fumaça branca indica que o novo papa foi escolhido.





As fumaças significam a queima dos votos dos cardeais.





É improvável que a primeira votação eleja o novo papa. Esse cenário nunca aconteceu —isso porque a escolha do novo papa exige apoio de dois terços (ou 89) dos 133 cardeais, o que requer alguma articulação. A partir do segundo dia, na quinta-feira, os cardeais votarão até quatro vezes —e até duas "rodadas" de fumaça serão conhecidas. Esse é o dia decisivo: nos últimos dois conclaves, a definição do papa se deu no segundo dia.





Funcionará assim, segundo o Vaticano:





Quarta, 7 de maio, primeiro dia de conclave, uma única fumaça

Perto de 14h (hora de Brasília): primeira e única votação do dia. Primeira fumaça a sair da chaminé da capela Sistina, provavelmente preta, indicando indefinição.

Quinta, 8 de maio, segundo dia de conclave, até duas fumaças

Perto de 5h30 (horário de Brasília): primeira votação do segundo dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá

primeira votação do segundo dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá Perto de 7h (horário de Brasília): segunda rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca da chaminé da capela Sistina. Se não houver definição, sairá fumaça preta

segunda rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca da chaminé da capela Sistina. Se não houver definição, sairá fumaça preta Perto de 12h30: terceira rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá

terceira rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá Perto de 14h: quarta rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca da chaminé da capela Sistina. Se não houver definição, sairá fumaça preta

Se, depois do terceiro dia de conclave, a Igreja continuar sem papa, uma pausa de 24 horas é feita para orações.





A duração média dos últimos 10 conclaves foi de 3,2 dias, e nenhum durou mais de cinco. As duas últimas eleições — em 2005, quando o Papa Bento XVI foi escolhido, e em 2013, quando Francisco emergiu vencedor — foram concluídas em apenas dois dias.





O conclave ocorre ao longo de quantas rodadas de votação forem necessárias até que um candidato obtenha uma maioria de dois terços, o que desencadeia a fumaça branca que anuncia ao mundo que um novo papado começou.





Fonte: G1