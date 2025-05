Carro desgovernado atropela pedestre, invade pista contrária e colide com outro veículo

Um carro desgovernado atropelou uma pedestre que caminhava pela ciclofaixa, invadiu a pista contrária e colidiu com outro veículo na Avenida Rogaciano Leite, no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, nesta terça-feira (13), por volta das 11h.





Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o acidente começou quando o condutor de um Fiat Uno, que estava trafegando na Rua Ricardo de Araújo Braga, avançou e bateu na lateral de um Honda Civic.





Com o impacto, a motorista do Civic perdeu o controle, passou por cima do canteiro central e atingiu a pedestre, que foi arremessada.





Logo em seguida, ela colidiu com um Fusca, onde estavam mãe e filho. Os dois ficaram presos às ferragens e foram resgatados pelos bombeiros.





As três vítimas foram levadas ao hospital sem fraturas aparentes. O estado de saúde delas não foi informado.





Fonte: G1 CE