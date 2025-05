Motorista esquece carro ligado e tem veículo furtado, no Ceará

Um entregador teve o veículo furtado após deixar a chave na ignição durante um descuido na região do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE), na segunda-feira (12). O carro, uma caminhonete com carroceria carregada de mercadorias para entregas, foi localizado na cidade de Cajazeiras (PB), a cerca de 300 km de distância. A polícia investiga o caso e busca identificar o suspeito.





O crime ocorreu na Rua Delmiro Gouveia, onde o motorista, responsável por distribuir produtos de empresas de aplicativos fora do Ceará, parou em frente ao seu depósito.





Enquanto um funcionário retirava a primeira mercadoria, o proprietário do veículo desceu para tocar a campainha do local. Em segundos, um homem não identificado — usando calçado social e blusa branca, conforme imagens do circuito de segurança — aproveitou a distração, entrou no carro e fugiu.





Câmeras flagraram o momento em que o dono do veículo e o funcionário correm atrás do carro, sem sucesso. O ligou o carro e saiu rapidamente.





A caminhonete foi encontrada em Cajazeiras (PB), mas ainda não há confirmação sobre o paradeiro das mercadorias que estavam no veículo. O proprietário viajou para a Paraíba para resolver a burocracia legal e recuperar o carro.





