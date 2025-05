EM SOBRAL-CE: CSF Centro mantém atendimentos nos finais de semana e feriados, reforçando o compromisso com uma saúde mais acessível e humanizada

Ótima notícia para vocês! O CSF Centro continua oferecendo atendimentos também nos finais de semana e feriados. Essa iniciativa reforça o compromisso da atual gestão municipal em garantir uma saúde mais acessível, humanizada e presente, especialmente nos momentos em que a população mais precisa.





Sabemos que a saúde é uma prioridade e que muitas vezes a demanda por atendimento não respeita horários convencionais. Por isso, o funcionamento do CSF Centro nesses dias especiais é uma grande conquista para toda a comunidade, proporcionando mais comodidade e agilidade no cuidado com a nossa saúde.





Lembre-se: se precisar de atendimento, não hesite em procurar o CSF Centro nos finais de semana e feriados. Assim, estamos juntos na construção de uma cidade mais saudável e acolhedora para todos!