Em visita na Alece, Ciro diz esperar votar em pai de André Fernandes para senador

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), participou de um café da manhã com parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira (6), onde demonstrou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado. O encontro aconteceu no gabinete do deputado Cláudio Pinho (PDT) e reuniu representantes do PDT, PL e União Brasil, partidos que fazem oposição ao PT no estado.





Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes (PL), que concorreu, sem sucesso, à Prefeitura de Fortaleza em 2024, é apontado como pré-candidato ao Senado pelo PL. Seu nome foi anunciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda em março deste ano, como parte das articulações políticas para as eleições de 2026.





Ciro afirmou: “Espero votar em você para senador” ao cumprimentar Alcides durante o encontro com os parlamentares.

Fonte: A Voz de Santa Quitéria