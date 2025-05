EM SOBRAL: INSEGURANÇA NA ESTRADA DAS MARRECAS PREOCUPA MORADORES DA REGIÃO

Recentemente, os moradores da ZONA RURAL de Sobral têm enfrentado uma situação preocupante na ESTRADA DAS MARRECAS. Uma onda de assaltos tem causado preocupação e insegurança entre quem precisa passar por essa via diariamente.





Os moradores relatam que os episódios de violência acontecem principalmente durante o período da noite, deixando a comunidade apreensiva e buscando formas de se proteger. Muitos têm solicitado maior atenção das autoridades para reforçar a segurança na região e evitar que esses crimes continuem acontecendo. A situação tem afetado o cotidiano das pessoas, que ficam receosas ao trafegar pela estrada.





A Polícia já está ciente do problema e promete ações para aumentar a presença policial e garantir a segurança. É importante que a comunidade continue denunciando qualquer atividade suspeita e colaborando com as forças de segurança para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível.