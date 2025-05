WhatsApp para de funcionar em iPhones antigos

O WhatsApp deixará de funcionar em iPhones mais antigos, a partir da próxima segunda-feira, 5. A nova atualização do aplicativo só será compatível com aparelhos que rodam o iOS 15.1 ou versões superiores.





Aparelhos da Apple que pararam nas atualizações 13 e 14 do sistema operacional vão deixar de rodar o programa de mensagens instantâneas.





Para continuar tendo acesso ao aplicativo, o usuário terá de atualizar o sistema do aparelho ou transferir a conta para um iPhone mais novo que comporte a versão mais recente.





Para quem usa Android, a central de ajuda do WhatsApp informa que não há alterações. A versão mínima do sistema operacional continua sendo a 5.0 ou superior.









WhatsApp explica razões da mudança





Segundo o aplicativo, anualmente há uma verificação dos softwares de dispositivos móveis mais antigos e com menos utilizadores.





Com esse levantamento, os sistemas mais velhos e com menos usuários deixam de receber atualizações de segurança. A medida gera problemas para os donos desses aparelhos, já que as correções de falhas são feitas com frequência.





O WhatsApp ainda explica que os sistemas operacionais antigos não terão capacidade de executar as novas funcionalidades que o aplicativo ganha constantemente. A empresa finaliza afirmando que o procedimento é normal no setor de tecnologia.