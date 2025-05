Ex-tutores de cachorro resgatado com 3 kg de sujeira são indiciados por crime de maus-tratos

Um casal foi indiciado por crime de maus-tratos a um cachorro resgatado no mês de março, em Fortaleza, em condições extremamente precárias. O animal, chamado Scooby, teve três quilos de pelos sujos removidos do corpo após o resgate.





O inquérito policial foi concluído na última quarta-feira (7). A pena para o crime de maus-tratos varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de possuir animais. Os ex-tutores do animal são um homem e uma mulher, ambos com 47 anos, cujas identidades não foram divulgadas.





O cão foi encontrado em março, na residência da antiga tutora, localizada na Praia de Iracema, após denúncias anônimas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), ele estava em um corredor externo da casa, sem acesso a água ou comida.





Scooby foi encontrado com o corpo encoberto por um pelo sujo e endurecido, que dificultava sua locomoção, além de estar anêmico, com pulgas e carrapatos e possuir nódulos de sangue na pele, devido ao peso do pelo. Posteriormente, o cachorro também foi diagnosticado com miíase, uma infecção caracterizada pela infestação de larvas de moscas na pele.





Ao ser questionada sobre a situação do cão de estimação, a mulher alegou que Scooby não era tosado porque era bravo e atacava os tosadores. Ela não soube informar a data da última tosa no animal.





Porém, a versão da tutora foi contrariada pelo comportamento dócil e amedrontado em que o cachorro foi encontrado.





A tutora do animal chegou a ser presa no dia 27 de março, mas foi liberada um dia depois, durante a audiência de custódia. A prisão foi substituída por medidas cautelares, incluindo a proibição de manter contato com o cachorro.





Durante as investigações, a polícia constatou que o companheiro da mulher também era responsável pelo animal, motivo pelo qual ele também foi indiciado.





Scooby tem cerca de 14 anos e é um mestiço de vira-lata com poodle. Após o resgate, ele foi encaminhado a uma clínica veterinária, onde passou por avaliação. Como ele estava debilitado, a tosa dele foi dividida em dois dias.





No primeiro dia, o cachorro passou por um longo processo de tosa, que precisou ser feito com tesouras, uma vez que as máquinas não conseguiam passar através do pelo. Devido aos ferimentos na pele, o animal teve que ser anestesiado para passar pela tosa e realizar exames. Na ocasião, foram retirados 2 quilos e 900 gramas de pelos sujos e endurecidos.





No dia seguinte, a tosa foi concluída, resultando na retirada total em 3 quilos de pelos sujos que encobriam o corpo do animal. Ele recebeu alta somente no dia 12 de abril e foi adotado pela ativista Stefani Rodrigues, que faz parte do grupo Anjos da Proteção Animal.





