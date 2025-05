Homem que acumulava objetos morre carbonizado em incêndio na própria casa no Ceará

Um homem de 45 anos, que acumulava objetos, morreu carbonizado durante um incêndio na própria residência na Rua Colombo, no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza, por volta das 4h30 desta quinta-feira (8).





Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do Conjunto Ceará foi enviada para atender a ocorrência.





Quando os agentes chegaram no endereço, encontraram muito materiais acumulados, como papelões e garrafas, o que dificultou a ação da equipe, exigindo técnicas específicas de combate ao incêndio.





"Apesar da complexidade da ocorrência, as chamas foram controladas antes mesmo da chegada de reforço solicitado", disse o Corpo de Bombeiros.





Durante o rescaldo no interior do imóvel para evitar novos focos de fogo, os bombeiros localizaram o corpo do morador em meio aos escombros. Uma parente da vítima relatou aos agentes que o homem apresentava comportamento compulsivo, acumulando recicláveis e outros objetos no imóvel.





Após a localização do corpo, equipes da Polícia Militar e a Perícia Forense foram enviadas ao local, para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso.





Fonte: G1 CE