Ter “nome sujo” cancela o Bolsa Família? Entenda o que realmente interfere no benefício

A afirmação de que ter o “nome sujo” cancela o Bolsa Família tem circulado nas redes sociais e gerado preocupação entre os beneficiários. O programa é uma iniciativa do governo federal voltada à transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados. Além disso, é exigido que o CPF do responsável familiar e dos demais membros da família esteja regularizado junto à Receita Federal. A seguir, saiba se ter o “nome sujo” cancela ou não o Bolsa Família.





O principal critério para o recebimento é a renda mensal per capita, além do cumprimento de condicionalidades como frequência escolar, vacinação e acompanhamento pré-natal, entre outras. A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e a regularidade dos dados cadastrais também são exigências fundamentais.





Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o beneficiário deve manter seus dados atualizados no CadÚnico, especialmente se houver mudanças de endereço, composição familiar ou renda. Além disso, é importante consultar periodicamente a situação do CPF no site da Receita Federal.





A confusão sobre a relação entre dívidas e o cancelamento do benefício se dá, muitas vezes, pela associação incorreta entre “nome sujo” e CPF irregular. O fato de estar inadimplente, com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, não interfere diretamente no Bolsa Família. O que pode causar bloqueios ou cancelamentos é a situação cadastral do CPF — como estar suspenso, cancelado ou com dados inconsistentes.





Para verificar a situação do CPF, o cidadão pode acessar o site da Receita Federal ou utilizar o aplicativo do Cadastro Único. Caso haja alguma irregularidade, é necessário regularizar o quanto antes e, em seguida, atualizar os dados no CadÚnico. Se a situação não for resolvida em até seis meses, o benefício poderá ser suspenso ou cancelado.





“Nome sujo” cancela o Bolsa Família?





A resposta é não. Estar com o nome negativado não impede o recebimento do benefício, embora haja outros fatores relacionados ao CPF que podem, de fato, levar à suspensão ou cancelamento do auxílio.





É importante destacar: ter dívidas não é motivo para perda do auxílio. O que importa é que o CPF esteja ativo e sem pendências cadastrais. Portanto, beneficiários devem ficar atentos às mensagens nos aplicativos e extratos de pagamento, além de buscar informações apenas em canais oficiais do governo.





Fonte: GC Mais