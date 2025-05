Paramotor cai e deixa dois feridos na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um paramotor caiu na tarde desta quarta-feira (7) na Praia do Futuro, em Fortaleza, deixando duas pessoas feridas. O acidente ocorreu em uma das áreas mais movimentadas do litoral da capital cearense e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, que prestou os primeiros socorros às vítimas.





Segundo informações dos preliminares, um homem e uma mulher estavam a bordo do equipamento no momento da queda. A identidade das vítimas não foi divulgada. A mulher foi atendida com os protocolos padrão para casos de trauma, imobilizada em uma prancha e levada ao hospital. Já o homem, identificado como o operador do paramotor, estava consciente e aparentemente sem ferimentos graves. Ele recusou transporte em ambulância e seguiu para atendimento médico por meios próprios.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento após a queda, quando banhistas e frequentadores da praia se aproximam das vítimas e tentam prestar auxílio até a chegada do resgate.





As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O paramotor é uma aeronave ultraleve motorizada composta por um parapente com motor acoplado às costas do piloto. O uso desse tipo de equipamento é comum em áreas turísticas para passeios panorâmicos, mas exige treinamento e condições climáticas adequadas.





As autoridades não informaram se o piloto possuía autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ou se o voo era comercial ou recreativo.





