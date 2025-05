EXECUÇÃO EM FORTALEZA: advogado ligado a casos polêmicos é morto a tiros

Sílvio Vieira atuava em processos envolvendo PMs e grupos de extermínio.

O advogado criminalista Sílvio Vieira da Silva foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (5) dentro de seu carro, um Jeep Renegade prata, no bairro Genibaú, em Fortaleza. Conselheiro seccional da OAB-CE, Sílvio era conhecido por atuar em casos de grande repercussão, como a defesa de policiais envolvidos na Chacina da Grande Messejana e investigações de grupos de extermínio. A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará decretou luto oficial de três dias e cobrou rigor nas investigações, conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, classificou o crime como bárbaro e destacou o luto da advocacia cearense, sentimento compartilhado pelo ex-presidente da entidade, Erinaldo Dantas.





✴️ CÁ PRA NÓS: A execução do advogado criminalista Sílvio Vieira da Silva em Fortaleza, nesta segunda-feira (5), marca mais um episódio grave na escalada da criminalidade organizada no Ceará. Sílvio, que atuava em casos sensíveis como a Chacina da Grande Messejana, foi morto a tiros dentro de seu carro no bairro Genibaú. O caso se soma a outros crimes recentes de grande repercussão, como o assassinato de duas influenciadoras digitais na Barra do Ceará, uma tentativa de chacina que deixou cinco baleados, e a execução de um empresário em circunstâncias ainda sob investigação. Esses episódios reforçam o avanço das facções criminosas na capital cearense, que agora desafiam abertamente as instituições. A morte de um advogado renomado representa um atentado direto à justiça e exige resposta firme do Estado.





Com informações do Blog César Wagner