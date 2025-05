Homem é executado após ter casa invadida e ser retirado para fora da residência em Canindé

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (01/05), nas imediações da rua Luís Magalhães Vieira, no bairro do "S", em Canindé.





De acordo com informações, indivíduos armados arrombaram a residência da vítima, retiraram-no à força de dentro do imóvel e o executaram no meio da rua com cerca de cinco disparos. A vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada e constatou a veracidade do fato.





A vítim4 foi identificada como Francisco Daniel Silva Cruz.





Após a confirmação do óbito, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) esteve no local e realizou os procedimentos necessários, recolhendo o corpo para o núcleo pericial em Canindé.





Informações indicam que, há aproximadamente três meses, um irmão da vítima também foi executado, em Fortaleza.





Após o crime, equipes da Polícia Militar e Civil realizaram diligências na região com o objetivo de identificar e localizar os autores.





Fonte: Canindé 360º