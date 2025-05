Motociclista sofre acidente na curva do Boqueirão na cidade de Ipu

Um motocicleta sofreu um acidente de trânsito na manhã desta última segunda-feira, (28/04), na curva do Boqueirão, na Rodovia Estadual CE-187, no município de Ipu, na Serra da Ibiapaba, no noroeste do Estado do Ceará, a aproximadamente 295 quilômetros de Fortaleza.





Conforme apurado pela página do Seu Rabi, o motociclista estaria seguindo no sentindo da região serrana à sede do município de Ipu, quando passou na curva, a moto bateu em uma proteção e ele caiu na ribanceira.





Motoristas que passaram pelo local logo após o acidente, prestaram os primeiros socorros. Uma ambulância foi acionada para levar o motociclista até o hospital da cidade de Ipu. A reportagem não obteve informações sobre ele.





Acidentes no local





Este foi o terceiro registro de acidente de trânsito registrado no trecho do Boqueirão, na Rodovia Estadual CE-187, no município de Ipu, em menos de um mês. No dia 29 de março, o prefeito de Ipueiras Júnior do Titico e a sua esposa Amanda Elias, sofreram um acidente no local. No último dia 21 de abril, um defensor público também caiu no mesmo local.





A diferença nas três ocorrências, é que os dois primeiros foram enquanto os condutores estavam subindo a serra, enquanto o motociclista estava descendo.





Fonte: Ipu Notícias