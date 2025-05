Idoso internado escorrega no xixi, bate a cabeça e vai parar na UTI

Joaquim Alves da Silva, de 76 anos, ficou internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após escorregar em uma poça de xixi e bater a cabeça, em um banheiro do Hospital de Base. Após mais de uma semana na UTI, o idoso, agora, está em cuidados paliativos.





O paciente foi internado em abril devido a complicações da diabetes e precisou passar por uma cirurgia de amputação do pé direito. Durante esse período de internação, ele contraiu uma infecção e precisou ficar hospitalizado por mais tempo.





Em razão das limitações de mobilidade e da recusa em utilizar fraldas, ele dependia do auxílio da equipe hospitalar para se deslocar até o banheiro. Contudo, segundo relatos dos parentes, diante da demora nesse atendimento, Joaquim começou a tentar ir ao banheiro por conta própria, o que resultou em cinco quedas.





A última delas aconteceu em 11 de maio, quando o idoso escorregou na própria urina e bateu a cabeça. Por conta da gravidade da queda, ele teve uma hemorragia no cérebro e precisou passar por outra cirurgia.





“Até então, eu imaginei que fosse uma cirurgia devido às amputações. Só que, ao chegar no hospital, eles me informaram que meu tio havia sofrido essa queda no banheiro e que teve que passar por cirurgia para drenar um coágulo”, conta a sobrinha do idoso, Thais Braga.





Joaquim ficou internado por 10 dias na UTI. Antes de ter esse agravamento do quadro, o idoso estava lúcido e orientado, apenas aguardando o antibiótico terminar para receber alta.





“Agora, ele está inconsciente e evoluiu para um estado vegetativo. Nesse meio tempo, precisou ser intubado e passou por traqueostomia também”, diz a familiar.





Na última sexta-feira (23/5), o paciente foi transferido para um quarto. Porém, ele segue agora em cuidados paliativos.





