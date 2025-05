Lula culpa Bolsonaro e diz não ter pressa para investigar caso INSS

Em seu último dia de visita oficial à Rússia, neste sábado (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre o escândalo das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Ao comentar a questão, o petista sugeriu que a culpa seria do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





– Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019, quem era o ministro da Previdência em 2019, quem era o chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia, mas a gente não quer uma manchete de jornal – disse.





Lula também falou sobre as críticas que seu governo tem recebido pela demora nas investigações e apontou que não tem pressa na conclusão da apuração do caso.





– Eu não tenho pressa. O que eu quero é que a gente consiga apurar para contar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade – declarou.





Apesar da alusão ao governo anterior, Lula não mencionou que os valores transferidos a entidades suspeitas cresceram durante sua gestão: de R$ 706 milhões ao fim de 2022, sob Bolsonaro; para R$ 2,8 bilhões em 2024. Além disso, o petista ignorou o fato de que o governo anterior tentou criar travas exigindo que os descontos fossem revisados a cada dois anos e a obrigatoriedade de comprovação dos descontos.





O petista assegurou que as vítimas das fraudes serão ressarcidas, mas disse que a devolução dependerá de uma verificação do INSS. A restituição, segundo ele, só será feita nos casos em que for comprovada a cobrança indevida, sem autorização do beneficiário.





– Devolver ou não vai depender de constatar a quantidade de pessoas que foram enganadas. A quantidade de pessoas que teve o seu nome em uma lista sem que eles tivessem assinado. Porque aqueles que assinaram, autorizaram [o desconto] – completou.





Com informações de Pleno News

foto montagem