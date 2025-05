Mulher de 39 anos é morta a tiros dentro de casa em Itapipoca

Crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Alto Alegre.

Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Alto Alegre, em Itapipoca. O crime aconteceu por volta de 1h45.





Segundo informações policiais, a vítima, identificada como Alessandra Maria de Sousa Viana, estava em casa quando indivíduos armados invadiram a residência e efetuaram diversos disparos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência.





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Itapipoca, também esteve no local. Segundo a corporação, a equipe colheu informações que poderão auxiliar nas investigações sobre o crime.





Fonte: Portal Itapipoca