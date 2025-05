Mulher é agredida por homem com tapas e socos na frente de criança, no Ceará

Uma mulher foi agredida por um homem com tapas e socos na Rua Joana Barroso, no Conjunto Industrial, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no último sábado (10). A ação ocorreu na frente de uma criança que estava na companhia do casal.





Uma testemunha registrou o momento que o homem atingiu a mulher com vários tapas, fazendo ela cair na pista. Mesmo com a vítima ao solo, o suspeito continuou com as agressões e deu vários socos na cabeça da mulher.





Uma menina que estava com o casal assistiu à cena sem esboçar reação. Posteriormente, a criança tentou ajudar a mulher a se levantar.





Conforme a Secretaria da Segurança, a Polícia Militar foi acionada a para atender a ocorrência de lesão corporal no contexto da violência doméstica, contudo, o casal não foi localizado.





A pasta ressaltou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), para que sejam repassadas mais informações sobre o caso, que será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maracanaú.