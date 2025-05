Pais são presos suspeitos de matar filho de um mês no Ceará

Um casal foi preso por suspeita de matar o próprio filho, um bebê de um mês e 19 dias, na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, neste domingo (11). A criança teve traumatismo e apresentava fraturas e lesões pelo corpo.





De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos levaram o filho ao Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra, alegando que a criança estava com dificuldade de respirar, porém, o menino já chegou ao local sem vida.





Durante o atendimento, os profissionais de saúde notaram sinais de agressões no corpo do bebê e acionaram a polícia.





Após os trabalhos das Forças de Segurança, foi constatado que se tratava de um caso de homicídio. A mãe, de 30 anos, e o pai, de 24 anos, foram capturados e levados à Delegacia de Juazeiro, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Eles estão à disposição da Justiça.





Em depoimento, a mulher alegou para a polícia que sofria de problemas psicológicos e relatou que o menino nasceu após gravidez indesejada. Ela disse ainda que não se lembrava do que havia ocorrido.





Já o pai negou as agressões contra o filho e disse que não presenciou a mãe batendo no bebê, embora a mulher apresentasse comportamento agressivo.





Nas apurações feitas ainda no hospital foi descoberto que há cerca de 15 dias a criança tinha dado entrada na unidade com uma fratura no braço.





À época, ao ser questionada sobre a lesão, a mulher informou aos médicos que o recém-nascido havia dormido em cima do membro.





Na ocasião, a criança foi medicada e teve o braço engessado. A imobilização deveria ficar por mais de 15 dias, contudo, quando o bebê deu entrada no hospital sem vida, já estava sem o gesso.





A ação reforçou a tese dos investigadores de que os genitores estavam tentando esconder que a criança vinha sofrendo maus-tratos.





