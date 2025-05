POLÍCIA CIVIL E MILITAR REALIZARAM OPERAÇÃO CONTRA O CRIME ORGANIZADO EM MERUOCA E ALCÂNTARAS/CE

Na manhã desta sexta-feira (02), a Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Massapê, com apoio da Polícia Militar (POG e RAIO), realizou uma operação de combate ao crime organizado nas cidades de Meruoca e Alcântaras, na Região Norte do estado.





Segundo informações, a operação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Meruoca e um em Alcântaras, como parte de uma série de operações voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas que atuam na região.





Os alvos da operação são investigados por crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Durante as diligências, na residência do investigado, foram encontradas substâncias entorpecentes, o que motivou sua prisão em flagrante.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Massapê, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Em seguida, o investigado foi encaminhado à Unidade Prisional de Sobral, onde permanece à disposição da Justiça.





As ações seguem em curso e têm como objetivo desarticular núcleos criminosos e promover maior segurança para a população da região.





Com informações do portal Sobral Online