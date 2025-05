Polícia Civil de Sobral realiza diligências em vários bairros e cidades vizinhas para garantir a segurança da população

Na última sábado, dia 24, a Polícia Civil de Sobral realizou uma série de diligências em diversos bairros da cidade e também em cidades circunvizinhas, com o objetivo de fortalecer a segurança e combater a criminalidade na região.





As operações são comandadas pelo Delegado Seccional, que coordena as ações dos policiais civis na busca por informações importantes para a elucidação de diversos crimes. Durante as diligências, os policiais realizaram atividades como a notificação de testemunhas, a qualificação de suspeitos de crimes e o cumprimento de mandados de prisão.





Essas ações fazem parte de uma estratégia recorrente da Polícia Civil para garantir a tranquilidade da população, atuando de forma preventiva e repressiva. Segundo o Delegado Seccional, o trabalho contínuo visa aumentar a segurança e a confiança da comunidade na atuação policial.





A população pode colaborar com as forças de segurança, fornecendo informações que possam ajudar nas investigações e na localização de suspeitos.





A Polícia Civil reforça seu compromisso de trabalhar incansavelmente para manter Sobral e as cidades vizinhas mais seguras para todos.