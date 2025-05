Primeira-dama da França dá tapa no rosto de Macron; veja o vídeo

Barraco ocorreu após o casal desembarcar em Hanói, no Vietinã.

Circulam nas redes sociais imagens do presidente da França, Emmanuel Macron, sendo agredido no rosto pela primeira-dama francesa, Brigitte Macron, ao desembarcar em Hanói, no Vietinã, nesse domingo (25).





Macron já estava posicionado para descer as escadas do avião quando a porta da aeronave se abre. Brigitte não aparece completamente nas imagens, mas é possível ver o braço da primeira-dama desferindo um golpe no rosto do presidente.





Após a agressão, o casal se posicionou e desceu junto da aeronave e foi recepcionado por autoridades vietnamitas.





Após negar a agressão, o governo francês se posicionou novamente e alterou a versão. Confirmou a veracidade das imagens e minimizou o episódio, classificando como “briguinha de casal”. Com informações do portal Diário do Poder.





Veja abaixo as imagens do barraco:

Primeira-dama da França dá tapa no rosto de Emmanuel Macron pic.twitter.com/Pz6TRdi3tQ — Diário do Poder (@diariodopoder) May 26, 2025