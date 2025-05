Santa Casa de Sobral realiza jantar solidário em alusão ao seu centenário

O evento, de acordo com os organizadores, é parte da programação comemorativa que seguirá nos próximos dias.

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral realizou na noite dessa quarta-feira (21) um Jantar Solidário em comemoração aos 100 anos da entidade. O evento, de acordo com os organizadores, é parte da programação comemorativa que seguirá nos próximos dias, com o Encontro de Gerações, o Dia D, com serviços gratuitos ofertados à população, a Missa Solene, o Descerramento da Placa do Centenário e a Corrida do Centenário.





Participaram do jantar autoridades como a vice-prefeita de Sobral Dra. Imaculada Dias Adeodato, representando prefeito Dr. Oscar Spíndola, a secretária da Saúde de Sobral, Michelle Alves, o presidente da Câmara de vereadores de Sobral, Dr. Chico Joia Júnior, o diretor do Hospital do Coração, Padre Raimundo Bastos, representando o bispo Diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos e as religiosas Filhas de Santana representadas pela Irmã Elza Melo Soares.





Em sua fala, a vice-prefeita ressaltou que a homenagem é justa e necessária pelos cem anos da Santa Casa e lembrou o seu fundador, Dom José Tupinambá da Frota, que em tempos difíceis e sem contar com recursos governamentais, andando de cidade em cidade da região conseguiu, erguer o hospital.





A coordenadora da responsabilidade social da entidade e responsável pelo evento, Ana Helena, afirmou que o jantar marca o sucesso do novo tempo que o hospital vive.





A secretária da Saúde de Sobral, Michelle Alves, disse que a celebração é o reconhecimento da importância do hospital e a celebração de toda sua história.





O diretor-geral da Santa Casa, Ueides Fechine, destacou que o momento é parte das comemorações do centenário da instituição e afirmou que toda a programação marca a virada de chave.





