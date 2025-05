Negociações param e Trump impõe tarifa de 50% a Europa

União Europeia "tem sido muito difícil de lidar", escreveu Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) que recomendou “uma tarifa direta de 50% sobre a União Europeia” depois de reclamar que as negociações comerciais pararam. Os novos impostos de importação abruptos começariam em 1o de junho, escreveu Trump no Truth Social.





A UE “tem sido muito difícil de lidar”, escreveu Trump. “Nossas discussões com eles não vão a lugar nenhum!”





O anúncio de Trump veio menos de 30 minutos depois que ele ameaçou impor uma tarifa de pelo menos 25% à Apple se a empresa não começar a fabricar iPhones nos Estados Unidos.









Leia o post completo de Trump:





“A União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar proveito dos Estados Unidos no COMÉRCIO, tem sido muito difícil de lidar. Suas poderosas Barreiras Comerciais, Impostos sobre IVA, Penalidades Corporativas ridículas, Barreiras Comerciais Não Monetárias, Manipulações Monetárias, ações judiciais injustas e injustificadas contra Empresas Americanas e muito mais, levaram a um Déficit Comercial com os EUA de mais de US$ 250.000.000 por ano, um número totalmente inaceitável. Nossas discussões com eles não vão a lugar nenhum! Portanto, estou recomendando uma tarifa direta de 50% sobre a União Europeia, a partir de 1o de junho de 2025. Não há tarifa se o produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos. Obrigado por sua atenção a este assunto!”