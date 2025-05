SOBRAL AVANÇA NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA COM VALIDAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO

A Prefeitura de Sobral promoveu nesta quinta-feira (29/05) a Reunião de Validação do Plano de Prevenção à Violência. O município está inserido no Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) do Governo do Estado.





A validação do plano é um passo importante para fortalecer ações integradas que promovam o cuidado, a proteção e o bem-estar da nossa população. O objetivo é pensar estratégias de segurança para nossa gente.





Buscamos fazer cada vez melhor com ações no presente para um futuro mais certo e seguro.