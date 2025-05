"Valentão" é nocauteado ao tentar agredir policial; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (27) mostra um motorista sendo nocauteado por um agente da Polícia Militar de Goiás (PMGO) durante uma abordagem no Setor Sudoeste, em Goiânia. O caso, ocorrido na noite de sexta-feira (23), foi registrado em frente ao Bar do Simprão, onde o homem, segundo testemunhas, atrapalhava o trânsito e apresentava sinais de embriaguez.





De acordo com relatos de populares, a PM foi acionada para intervir devido ao comportamento do motorista, que estaria causando transtornos na via. Durante a abordagem, o homem teria reagido de forma agressiva, partindo para cima de um dos policiais, o que levou o agente a contê-lo com um soco, resultando no nocaute.





Após o ocorrido, o motorista foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, e seu veículo foi apreendido. O caso, amplificado pelo vídeo nas redes sociais, levanta debates sobre o uso de força em abordagens policiais e está sob investigação para esclarecer as circunstâncias da ação.





Veja vídeo:

Fonte: CM7