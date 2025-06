Acidente fatal na CE-232: homem de 55 anos morre após perder controle de motocicleta na zona rural de Massapê

Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (17) na rodovia CE-232, na zona rural de Massapê, no interior do Ceará. A tragédia aconteceu na localidade de Freixeira, nas proximidades do distrito de Padre Linhares, e resultou na morte de um homem de 55 anos.





A vítima foi identificada como Manuel Alves Xavier, que, segundo relatos, havia pegado emprestada uma motocicleta de um morador da região. Manuel estava residindo há poucos meses no local, junto à mãe, e era conhecido pela vizinhança.





De acordo com informações, Manuel não utilizava capacete no momento do acidente. Ao fazer uma curva acentuada, perdeu o controle do veículo e colidiu com o meio-fio, sofrendo ferimentos fatais. Equipes do SAMU foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.





Com informações do portal Sobral Online