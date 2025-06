A Prefeitura de Sobral promoveu, nesta terça-feira (17/06), uma palestra com o Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Calzavara como forma de lembrar o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A ação, articulada pelo Centro Dia do Idoso e pelo CMDPI, reforça a importância de discutir essa pauta o ano inteiro. Essa é uma união de forças que faz acontecer, para compartilhar soluções e resultados com responsabilidade e respeito.

Veja mais sobre: Sobral