BICICLETA DO CRIME : bandido ataca mãe e criança em plena Aldeota, em Fortaleza/CE

Moradores denunciam escalada de assaltos em área nobre de Fortaleza.

Uma mulher foi vítima de um assalto violento enquanto caminhava com uma criança na Rua Professor Dias da Rocha, no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza; um criminoso em uma bicicleta a abordou agressivamente, prensando-a contra uma parede para roubar seu celular, em plena luz do dia e diante da criança, que correu em desespero ao presenciar a cena. Imagens de câmeras de segurança flagraram o ataque, revelando a rapidez e brutalidade da ação, e moradores relatam que esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum na região.