Cristiano Ronaldo renova contrato com Al-Nassr até 2027

O novo contrato de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr vai elevar ainda mais o salário do jogador mais bem pago do mundo. De acordo com a imprensa europeia, o atacante vai receber 209 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,3 bilhão) e ainda receberá 15% das ações do clube saudita. O novo vínculo vai até 2027.





De acordo com o jornal “The Sun”, Cristiano Ronaldo ainda terá direito a luvas no valor de 28,7 milhões de euros (cerca de R$ 184,7 milhões) e os seguintes bônus:





93,9 mil euros por gol (R$ 602,4 mil) 46,95 mil euros por assistência (R$ 301,2 mil) 9,39 milhões de euros por título do Campeonato Saudita (R$ 60,24 milhões)

4,70 milhões de euros por artilharia do Campeonato Saudita (R$ 30,12 milhões) 7,63 milhões de euros por classificação e título da Champions da Ásia (R$ 48,95 milhões)





Cristiano Ronaldo ainda terá 16 pessoas para trabalhar para ele, incluindo:

3 motoristas

4 donas de casa

2 chefs de cozinha

3 jardineiros

4 seguranças





Promessa de reformulação do time





Segundo o “Marca”, a parte financeira não é o único diferencial da renovação. Há também a promessa de reformulação do time, com a chegada de reforços que serão discutidos com Cristiano Ronaldo. O primeiro ato já foi feito, com a demissão do técnico Stefano Pioli. Jorge Jesus, compatriota do craque, é visto como favorito para assumir.





Com o novo contrato, Cristiano Ronaldo vai jogar, pelo menos, até os 42 anos. De acordo com o jornal “A Bola”, dois objetivos são prioritários para o jogador: chegar aos mil gols marcados na carreira e disputar a Copa do Mundo de 2026.





O novo salário de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr:

Por ano: 209,1 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)

Por mês: 17,36 milhões de euros (R$ 111,3 milhões)

Por semana: 3,99 milhões de euros (R$ 25,6 milhões)

Por dia: 572 mil euros (R$ 3,67 milhões) Por hora: 23,81 mil euros (R$ 152,8 mil) Por minuto: 397,9 euros (R$ 2.551)

Por segundo: 6,57 euros (R$ 42,2)





Com informações do G1.