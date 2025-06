GUARANY X LIMOEIRO DO NORTE: É hora de apoiar o Guarany de Sobral na estreia da Série C do Cearense 2025!

O torcedor rubro-negro já pode garantir seu ingresso para a grande estreia do Guarany de Sobral na Série C do Campeonato Cearense 2025! A partida promete agitar o estádio do Junco e é uma oportunidade imperdível de mostrar toda a força da nação rubro-negra.

A partida acontecerá neste sábado, dia 28 de junho, às 17h, no Estádio do Junco. Venha torcer pelo seu time e fazer parte desse momento especial!





Confira os valores dos ingressos:





Arquibancada:





Inteira: R$ 30

Meia: R$ 15





Geral:





Inteira: R$ 20

Meia: R$ 10





Lembre-se: a meia-entrada é válida mediante apresentação de documento de identificação. Não perca tempo e adquira já o seu ingresso para apoiar o Guarany de Sobral nesta nova fase do campeonato!