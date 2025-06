Idosa de 65 anos é assassinada durante roubo de aposentadoria em Rafael Arruda, Sobral/CE

Um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) com requinte de crueldade foi registrado na noite desta quinta-feira (26) no distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE.

A vítima, Maria do Tileu, uma aposentada de 65 anos que morava sozinha, foi morta por meio de estrangulamento e pauladas por indivíduos que invadiram sua residência com o objetivo de roubar sua aposentadoria. A polícia acredita que dois indivíduos cometeram o crime, que deixou a população do distrito perplexa pela brutalidade e covardia dos criminosos.





A Polícia Militar foi acionada para isolar o local e chamou a perícia forense, que realizou o recolhimento do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso com o objetivo de identificar os autores do latrocínio. Ainda não foi divulgada a quantia levada pelos criminosos. O crime chocou os moradores do pacato distrito de Rafael Arruda, em Sobral.





Sobral registra 44 homicídios dolosos no corrente ano!





