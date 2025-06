Primeiro dia do São João de Sobral supera público de 40 mil pessoas

Evento tem entrada gratuita e acontece até o dia 4 de julho, com 18 atrações musicais e um grandioso Festival de Quadrilhas.

Nesta quinta-feira (26/06), Sobral vibrou na primeira noite do maior São João do interior do Estado do Ceará, realizado pela Prefeitura de Sobral, com público estimado em mais de 40 mil pessoas, segundo a organização do evento. Com uma programação diversificada, a cidade iniciou as festividades do aniversário de 252 anos em grande estilo, com shows de Alok, Rogerinho e Guilherme Dantas.





A primeira noite do evento, que acontece até o dia 4 de julho, na Arena Aeroporto, teve início com o XXIV Festival de Quadrilhas de Sobral, com apresentações das equipes Raízes do Belém, Arraiá da Juventude, Beija-flor do Sertão e Flor da Estação.





Em uma celebração que fortalece a cultura nordestina e a tradição dos festejos juninos, o São João de Sobral conta com uma estrutura ampla: cidade cenográfica, entrada principal sinalizada, estacionamento gratuito, parque de diversões, praça de alimentação e fazendinha com atrações para todas as idades.





A Arena contou com o front da Inclusão, um espaço reservado para garantir acessibilidade e prioridade a idosos e pessoas com deficiência. A iniciativa assegura conforto, segurança e participação inclusiva no evento, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção dos direitos humanos e a construção de uma cidade mais acessível para todos.





O São João de Sobral deve atrair mais de 200 mil visitantes e movimentar mais de R$ 20 milhões nos seus nove dias de programação, gerando mais de 1.500 vagas de trabalho temporárias.









Confira abaixo a programação completa dos próximos dias:









27/06 (Sexta-feira)





Forró Real





Edilardo Galvão





Mateus Ximenes









28/06 (Sábado)





Raça Negra





Ávine Vinny





Marcos Vinícius









02/07 (quarta-feira)





Xand Avião





Mari Fernandez





Lucca Medeiros









03/07 (Quinta-feira)





Zé Vaqueiro





Léo Foguete





Stephany Lima









04/07 (Sexta-feira – Aniversário de Sobral)





Cláudia Leitte





Henry Freitas





Calcinha Preta