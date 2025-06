Legista diz que Juliana Marins morreu quatro dias após a queda em vulcão

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, pode ter permanecido com vida por até quatro dias após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado (21/6). A informação é do médico legista responsável pela autópsia, Ida Bagus Alit, que apontou a morte entre 1h e 13h da quarta-feira (25), no horário local.





A estimativa contradiz a versão oficial divulgada pela Basarnas, agência de resgates da Indonésia, que declarou que Juliana foi encontrada já sem vida na noite de terça-feira (24/6). “Há uma diferença de cerca de seis horas entre as informações. Nosso cálculo é baseado em sinais observados no corpo durante a autópsia”, afirmou o legista.





Juliana caiu enquanto fazia trilha com um grupo no Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok. As buscas duraram dias e foram dificultadas pelas más condições climáticas e terreno acidentado.





A autópsia apontou que a causa da morte foi um trauma contundente, com fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, que causaram danos internos e hemorragia. “Não houve hérnia cerebral, o que indica que a morte ocorreu pouco tempo após a queda — provavelmente em cerca de 20 minutos”, explicou Alit.





A família acompanha o caso e aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias da tragédia, enquanto tenta viabilizar o translado do corpo ao Brasil.





Fonte: 96fm