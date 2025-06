Marido é preso após marcar iniciais do nome dele no corpo da esposa com ferro quente; veja

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de marcar as iniciais do nome dele no corpo da esposa, de 25 anos, com ferro quente. O caso ocorreu na última segunda-feira (23), em Cosmorama, em São Paulo. Há cerca de dois meses, a mulher estava sendo agredida e mantida em cárcere privado, informou a polícia. As agressões ocorriam na casa da família, localizada na área rural da cidade. Ainda segundo a polícia, o suspeito usou um ferro quente para marcar as costas da vítima com as iniciais dele.

Após receberem a denúncia anônima, os policiais militares resgataram a vítima. Inicialmente, o suspeito negou a violência e disse que a esposa tinha sido agredida por outra pessoa, situação que não convenceu os agentes de segurança.





O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga (SP), onde teve a prisão preventiva decretada e pode responder por cárcere privado, tortura e violência doméstica.





A mulher foi socorrida e encaminhada ao posto de saúde para atendimento médico. A filha do casal ficou sob os cuidados da avó materna.





Via portal CM7