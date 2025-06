Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por crime de violência contra mulher em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, realizou, na data de 26/07/2025, o cumprimento de mandado de prisão preventiva de FRANCISCO EVANILSON VITALINO CARNEIRO, de 36 anos de idade, pelo crime de Lesão Corporal, Dano e Ameaça contra mulher, ocorridos na cidade de Sobral, no bairro Sumaré. Na ocasião, a vítima foi lesionada, ameaçada de morte e teve todos os suas roupas e calçados destruídos pelo agressor.





O cumprimento do mandado foi efetuado com a captura do investigado em seu local de trabalho, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 316-456/2025 e no Inquérito Policial nº 316-73/2025. Após as formalidades legais, o preso será encaminhado para audiência de custódia no Poder Judiciário.





Serviço: Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis - DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.