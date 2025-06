Lula muda local de evento em SP com medo de “falta de povo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu mudar o local do evento de anúncio do programa habitacional para famílias da Favela do Moinho, no Centro de São Paulo. A cerimônia, que seria nesta quinta-feira (26) pela manhã em um galpão do MST, foi transferida para as 14h dentro da própria comunidade.





A mudança ocorreu após Lula reclamar da “falta de povo” no ato fechado previsto para o galpão, que reuniria movimentos sociais, mas ficaria distante da população. A avaliação do presidente foi de que o anúncio deveria ocorrer junto aos moradores beneficiados.





O galpão do MST havia sido escolhido por motivos de segurança. Com a mudança, o governo retoma o plano inicial de realizar o evento na favela.





Na ocasião, será anunciado o acordo entre os governos federal e estadual para garantir moradias às famílias por meio do programa Compra Assistida, usado, a princípio, no Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado.





Cada família poderá escolher um imóvel de até R$ 250 mil. O governo federal bancará R$ 180 mil, e o governo de São Paulo, os outros R$ 70 mil. As informações são da Folha de S.Paulo.





Fonte: Pleno News