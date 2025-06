REQUINTES DE CRUELDADE: Assaltante mata PM obrigando-o a beber ácido

Um policial militar reformado morreu após ter sido agredido e obrigado a ingerir ácido durante um assalto na área rural de Leme, no interior de São Paulo. Tiago Augusto Nicolau, de 30 anos, foi rendido por dois criminosos em 10 de junho, mas faleceu na última quarta-feira (18/6) após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade com lesões graves.





O que aconteceu





De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Metrópoles teve acesso, um funcionário de uma usina encontrou o policial na Estrada Municipal Prefeito Dr. Sebastião Jair Mourão e acionou o Corpo de Bombeiros.





Os bombeiros informaram à polícia que Tiago Nicolau foi rendido por volta das 14h da terça-feira (10/6) por dois criminosos, que o conduziram até a área rural da cidade.





Após ser agredido, os indivíduos o fizeram tomar uma substância química corrosiva, que causou ferimentos graves na boca, língua e laringe do PM.

Os criminosos levaram o seu celular e o seu carro, um Renault Sandero.

À polícia, a esposa de Tiago afirmou que o marido havia saído de casa por volta das 15h do dia 10, com a intenção de lavar o carro na casa da mãe.

A vítima foi internada em estado grave na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Leme.

Em 18 de junho, a esposa relatou o óbito do policial para a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Limeira, também no interior paulista, para investigação da morte suspeita.





E m nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as investigações do caso prosseguem pela Delegacia de Leme. “A Polícia Civil permanece em diligências e realizando todas as medidas cabíveis para elucidar o caso”, diz a nota.





Fonte: Metrópoles