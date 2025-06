Vai curtir o São João de Sobral 2025? Confira o que pode e o que não pode na festa.

Pode levar bolsa térmica ou caixa térmica, circular com bebidas em garrafas plásticas ou latinhas, copos plásticos, térmicos ou de acrílico. Também vale curtir e se divertir muito no maior São João do interior do Ceará.





Não pode levar armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, drogas ilícitas, mesas, cadeiras e bancos, garrafas, copos e canecas de vidro, além de bastões de madeira ou metal. Atenção a crianças e adolescentes desacompanhados.





Em uma união de forças que faz acontecer, vamos juntos construir o maior São João de Sobral para todos.